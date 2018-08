Ottavo appuntamento per Perugia is Open in centro storico: tanta musica, shopping e visite guidate

L’ottavo appuntamento di Perugia is open bussa alle porte. Giovedì 30 agosto torna infatti il cartellone di eventi proposto dal Consorzio Perugia in centro, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e il patrocinio del Comune di Perugia. Come sempre, saranno la musica live, lo shopping e le visite guidate ad accompagnare il fine-giornata di quanti sceglieranno l’acropoli perugina per trascorrere il tempo libero.

Piazza Matteotti, dalle 19, ospiterà gli Stinky feat, una formazione street jazz, già apprezzata e applaudita durante Umbria jazz, che si ripresenta proponendo musica italiana d’autore e i classici blues rivisitati in stile ‘buskers’, con il supporto di strumenti della tradizione americana come kazoo e washboard. Alle 21 il divertimento si sposta a Piazza Danti con dj Gobbi che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso atmosfere musicali groove, lounge, afro, bossa e nu-jazz. Infine, piazza della Repubblica dalle 22 accoglierà Djangology, un quartetto composto da chitarra, voce, sassofono e violino, che ripercorrerà in chiave contemporanea i brani dalla tradizione swing e gitana degli anni ’30 resa celebre da Django Reinhardt, fino al genere gipsy jazz manouche. Chi, invece, vorrà dedicarsi allo shopping, potrà fare un giro tra le bancarelle del mercatino vintage Arabella market, in piazza Matteotti dalle 16, o curiosare tra le tante proposte delle attività commerciali e artigianali del ‘Centro commerciale naturale di Perugia’. Le passeggiate continuano con le Divagazioni perugine,

visite guidate e momenti conviviali a spasso per la città. Questa settimana tocca a ‘La guida sul tetto che scotta’, un itinerario tra tetti e terrazze per ammirare le magnifiche vedute che Perugia offre, dai panorami mozzafiato ai punti di vista del tutto inediti. L’appuntamento è alle 18.30 alla Fontana maggiore e a conclusione della visita verrà offerto un aperitivo. Per partecipare all’iniziativa, dal costo di 8 euro (comprensivo di visita guidata e aperitivo) è necessario prenotarsi telefonando al numero 075.5732933, o scrivendo tramite WhatsApp al numero 3356120265 oppure ancora a info@guideinumbria.com.