A Perugia un incontro informativo sullo screening neonatale esteso, un nuovo esame per diagnosticare le future malattie dei bambini

UNIAMO FIMR organizza mercoledì 25 settembre a Perugia, presso Villa Umbra, un evento dibattito dal titolo “Lo Screening Neonatale Esteso vettore di un’interazione virtuosa tra ricerca e cura”, il cui obiettivo è estendere l'informazione per la cittadinanza su temi importantissimi come appunto questo tipo di analisi preventiva; inoltre sarà un’occasione perchè le Associazioni di pazienti locali possano rafforzare la rete tra loro e con le istituzioni.

L’iniziativa rientra nella serie di incontri organizzati per celebrare la settima edizione della European Biotech Week, la settimana che dal 23 al 29 settembre racconterà, attraverso eventi e manifestazioni in tutto il mondo, le biotecnologie. A livello nazionale la manifestazione è coordinata da Assobiotec - Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.

Saranno tanti e interessanti gli interventi che si susseguiranno durante la mattinata, dalle 9.30 alle 13.30.

Dalle 14.15 alle 17.30 si svolgerà, inoltre, il seminario di approfondimento “La ricerca traslazionale come diritto di salute”.