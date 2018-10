INVIATO CITTADINO I musicisti perugini del Trio Namaste trionfano ad Amburgo

Tre musicisti perugini trionfano ad Amburgo al Forum für Neue Musik. Sono il trio composto da Natalia Benedetti-Guido Arbonelli (clarini) e Michele Fabrizi (pianoforte). È ben nota l'attenzione alla musica contemporanea, fortemente sentita nella terra di Goethe. Così come, nel mondo della cultura musicale, si sa quanto siano importanti i repertori e gli interpreti di questa musica che trova in Germania proprio la scuola di Weimar e Darmstat.

Il trio Namaste è stato espressamente invitato per la valenza del repertorio musicale presentato e per la qualità artistica degli interpreti. Il programma infatti ha visto due prime esecuzioni assolute scritte da Alvin Curran "For Cornelius" e "Shards" di Nikolaus Gerszewski, nonché brani di Kagel, Scelsi, Chan ji Kim, Legname e un inedito dell’italiano Mauro Porro.

Il pubblico tedesco è costituito da intenditori, peraltro abituati ad ascoltare concerti di musica contemporanea. La platea è addirittura andata in visibilio per la valenza del programma e per la riconosciuta qualità dei performers che hanno saputo costruire un dialogo profondo, fatto di colori e sensazioni.

L'entusiasmo del pubblico è giunto al punto che, dopo un'ora e mezza di musica, si continuava a chiedere molti "encores" (bis) che sono stati di buon grado concessi dal gruppo perugino. Naturalmente, il Trio Namaste è stato “prenotato” per l’edizione 2019 del Forum Neue Musik con nuove composizioni da proporre al pubblico degli appassionati. Il prossimo appuntamento per il Trio Namaste in terra straniera (addirittura in un altro continente) sarà a dicembre, a New York, per il Composers Circle che lo vedrà impegnato in un tour nella Grande Mela.