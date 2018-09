Perugia, Giardini del Frontone: arriva la settima edizione di Perugia Flower Show dedicato alle fioriture autunnali

Settima edizione per Perugia Flower Show Winter Edition, che anche quest'anno porterà il 15 e 16 Settembre ai Giardini Del Frontone le più belle fioriture autunnali. Come ogni anno la manifestazione si pone l'obiettivo di promuovere la cultura del verde, dell'ecologia e della natura in tutte le sue declinazioni, proponendo una serie di eventi e attività collaterali completamente gratuiti a cura di esperti del settore che guideranno i visitatori tra laboratori di giardinaggio, corsi tematici e approfondimenti legati al mondo della natura e della vita outdoor.

Gli appassionati degli alberi da frutto potranno imparare i segreti della potatura e dell'innesto insieme al Vivaio Sonnoli, scoprire le tecniche di coltivazione con i Vivai Spallacci, o approfondire l'importanza della biodiversità in un percorso tra le piante spontanee boschive grazie al Vivaio “Il Sorbo”, specializzato nella ricerca e produzione di frutti antichi. I Vivai Bugari forniranno un prezioso vademecum sulle tecniche di coltivazione, riproduzione e trapianto delle orchidee, mentre Cipriani Piante aiuterà a conoscere le tecniche e i trucchi per proteggere le piante acidofile durante i mesi più freddi. Il Vivaio “Le Camelie del Generale” offrirà agli appassionati di questo fiore elegante un'introduzione sulle tecniche di cura per assicurarsi un giardino fiorito anche d'inverno. Coloro che sono sempre alla ricerca di varietà poco conosciute potranno scoprire le Hoya, chiamate anche il fiore di cera, con il Vivaio Eden Plantae. Water Nursery, invece, offrirà una breve introduzione alle tecniche di manutenzione dei giardini acquatici, mentre Zucche & Co. presenterà le migliori le tecniche di coltivazione, cura e conservazione di questi ortaggi che sono i veri protagonisti della stagione autunnale. I pollici verdi più creativi potranno cimentarsi nella realizzazione di supporti intrecciati per le loro tillandsie insieme al Vivaio Zenith.

I visitatori potranno visitare un piccolo giardino alpino, sperimentando i colori e i profumi delle 13 erbe aromatiche di Ricola. L'azienda leader del settore, da sempre attenta alla promozione della natura e della salvaguardia ambientale si riconferma anche per questa edizione, Special Partner del Perugia Flower Show, offrendo ai visitatori le sue storiche caramelle, così come promuovendo all'interno del suo spazio contenuti culturali dedicati alle erbe officinali. Tra le piante di menta, melissa, alchemilla e sambuco, i visitatori potranno approfondire tutti gli usi e le proprietà benefiche di queste erbe in cucina. Inoltre il botanico Augusto De Bellis, tra i massimi esperti di piante spontanee ed officinali, condurrà i visitatori alla scoperta delle varietà più insolite e ricercate, descrivendone gli usi e le proprietà in cucina e in cosmetica.

Non mancherà come ogni anno la sezione dedicata ai prodotti per la cura del verde e all'artigianato di eccellenza.

No Pest introdurrà i visitatori agli usi dell'Olio di Neem, antiparassitario naturale essenziale per la cura delle piante. La Soc. Agr. Cantine del Cardinale offrirà invece un percorso degustativo dedicato a tutti i prodotti a base di visciola, dalle conserve ai liquori. Anche i più piccoli avranno di che occuparsi, visitando il piccolo zoo dei rapaci o scoprendo il mondo dei rettili insieme allo staff di Superzoo, o imparando a conoscere i pulcini grazie all'Associazione Umbra Avicoltori. Arte dell'Intreccio proporrà un laboratorio creativo, dove i bambini potranno realizzare pesciolini e altre forme utilizzando elementi naturali e materiali di riciclo.

Anche per questa edizione si riconferma la collaborazione con una delle realtà educative e ludiche più importanti a livello locale. Città della Domenica riproporrà un vero e proprio laboratorio, permettendo ai bambini di sperimentare con la scienza. I più intrepidi potranno inoltre scoprire il mondo del mimetismo degli insetti grazie alla collaborazione con il dipartimenti di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Perugia, che presenterà l'insetto foglia e l'insetto stecco.

In occasione dell'apertura dell'anno accademico 2018/19, verrà lanciata durante Perugia Flower Show Winter Edition la collaborazione con l'Istituto Italiano di Design, in onore dell'anniversario di vent'anni di attività. A Settembre si pianterà un seme, per far poi germogliare questa collaborazione nell'edizione primaverile 2019. Il design entrerà nel verde e si ispirerà al verde, essendo motore di ispirazione per tutti i corsi di Interior Design, Industrial Design, Graphic Design e Moda. La collaborazione si svilupperà in primavera con allestimenti di vario genere e corsi di Flower Design, oltre che una serata all'insegna dei profumi, della moda e del gusto.

Un'edizione ricca di collaborazioni, contenuti culturali e pillole di giardinaggio che lascerà senza dubbio i visitatori, elemento fondamentale e veri protagonisti della manifestazione, soddisfatti e arricchiti. La Segreteria Organizzativa di Perugia Flower Show vuole cogliere l'occasione per ringraziare coloro che ormai da anni seguono in maniera affezionata la manifestazione, non mancando di far sentire il loro supporto e la loro fiducia, così come trasmettendo ogni anno la loro passione per il verde e per la natura.