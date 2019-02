Tuo figlio attore in un film di Muccino: selezioni da Rossi Mercedes a Perugia, Foligno e Città di Castello

Entrare in concessionaria e uscire da attori. Sabato 16 e domenica 17 febbraio, in occasione del lancio della nuova Classe B, gli showroom Rossi Mercedes-Benz di Perugia, Città di Castello, Foligno, Arezzo, Narni Scalo e Viterbo, ospitano i casting per il prossimo film di Gabriele Muccino ‘I migliori anni’. Si tratta di un ‘auto-provino’ per individuare ‘piccole star’, di età compresa tra 6 e 12 anni: la regia sarà affidata all’intelligenza artificiale della nuova Classe B che grazie all’innovativo sistema di infotainment Mbux creerà momenti d’interazione con i bambini. Inoltre, grazie alla collaborazione con Polaroid, sarà possibile portare a casa un bel ricordo della giornata. Per partecipare ai casting e scoprire se c’è già una stella in famiglia, è necessario registrarsi attraverso la piattaforma bthestar.it o direttamente attraverso il link bit.ly/BtheStarRossi.

“Muccino – fanno sapere da Mercedes-Benz – ha affidato all’intelligenza artificiale evoluta dell’Mbux, uno degli elementi distintivi della nuova sport tourer della Stella, il compito di interagire con i bambini e scoprire nuove star. Al termine dei provini ne saranno scelti due: uno più piccolo, che comparirà in alcune scene del film, e uno più grande che avrà anche l’occasione di recitare alcune battute”.