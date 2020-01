Perugia Flower Show, mostra mercato piante rare e inconsuete

Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete, torna a far fiorire i meravigliosi Giardini del Frontone di Perugia con la sua dodicesima edizione primaverile dal 22 al 24 Maggio 2020.



Divenuto ormai un appuntamento imperdibile con il verde di qualità, atteso da tutti coloro che amano la natura e le sue creazioni, la dodicesima edizione di Perugia Flower Show ospiterà più di 60 fra i migliori produttori e collezionisti nazionali e internazionali di piante rare e inconsuete, pronti a mostrare al grande pubblico le varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che si diletteranno con i corsi gratuiti organizzati durante le tre giornate.



Passeggiando all'interno del giardino si verrà rapiti dai colori e dagli odori della primavera, grazie alle numerosissime specie di Rose da collezione, alle Orchidee più particolari, ad un vastissimo assortimento di Erbacee Perenni, ai Pelargoni dai profumi più svariati, e alle Aromatiche più rare e introvabili. Non mancheranno rari esemplari di Piante Cactacee e Succulente, di Acquatiche, di Carnivore, di Bonsai, di Agrumi, di Rododendri e di Camelie. Ce ne sarà insomma per tutti i gusti, spaziando dai singolarissimi Kokedama, alle coloratissime Piante Mediterranee.



Faranno da contorno a tutto ciò sezioni dedicate ai prodotti enogastronomici derivati dalla terra, all'attrezzatura per la cura del verde, ai tessuti naturali, all'artigianato di qualità, ai prodotti per il benessere, sempre indissolubilmente legate al mondo della natura. Quest'anno saranno numerosi inoltre i nuovi progetti sostenuti dal Flower Show, passando dal legame tra arte, design e natura, all'informazione riguardante gli utilizzi officinali e terapeutici della cannabis light.

La kermesse, come ogni anno, è arricchita anche di attività collaterali completamente gratuite tenute da esperti del settore che guideranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo della natura attraverso laboratori di giardinaggio, corsi tematici e approfondimenti.



Corsi di giardinaggio base e specialistico

Dai segreti riguardanti le camelie, alla conoscenza del vasto mondo dei pelargoni, dalla lavorazione dei bonsai, alla creazione di microcosmi acquatici, dalla cura delle delicatissime orchidee, alla potatura delle rose da collezione, dalla conoscenza degli ortaggi dimenticati, alla scoperta di tutti i segreti, in cucina e non solo, delle piante aromatiche. Tanti i workshop di quest'anno adatti ad appassionati, semplici curiosi o ad esperti pollici verdi. Si parlerà di rinvaso, di metodi di coltivazione e tutti i trucchi per realizzazione al meglio i propri spazi verdi o il proprio orto urbano! Professionisti del giardino ci sveleranno i segreti per la cura e la manutenzione, per la potatura e la riproduzione; parleremo inoltre delle coltivazioni che meglio si adattano al giardino e di quelle che possono essere piantate in vaso. Un programma dedicato, ricco di spunti “green” e di novità in campo florovivaistico.



Corsi per bambini

Ai più piccini come di consueto è dedicato un programma tutto speciale, fitto di appuntamenti, che li avvicinerà divertendosi al mondo dei fiori e degli animali. Laboratori manuali per scoprire insieme il legame tra arte e natura, attività da svolgere insieme ad esperti per imparare insieme a coltivare le piantine, o ad utilizzare le farine, o a riconoscere gli odori. Potranno inoltre assistere ad appuntamenti sull'entomologia e sul mondo degli animali, regalando uno spettacolo mozzafiato: il lancio di coloratissime farfalle che andranno a ripopolare la città!



Ogni attività collaterale che si svolge all'interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online al sito ufficiale www.perugiaflowershow.com

Un'edizione da non perdere insomma per ammirare rare meraviglie e approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche semplicemente per vivere un weekend “total green” in pieno relax in una delle location storiche più affascinanti della città di Perugia!