Il Frontone diventa il tempio di piante e fiori: Perugia Flower Show 2018, ecco le date

Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare e inconsuete, torna a far fiorire i meravigliosi Giardini del Frontone di Perugia con la sua undicesima edizione primaverile dal 4 al 6 Maggio 2018.

Divenuto ormai un appuntamento imperdibile con il verde di qualità, atteso da tutti coloro che amano la natura e le sue creazioni, Perugia Flower Show ospiterà anche quest'anno 70 espositori fra i migliori produttori e collezionisti nazionali e internazionali di piante rare e inconsuete, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che si diletteranno con i corsi gratuiti organizzati durante tutto il week-end.

All’interno del giardino si potranno ammirare numerosissime specie di rose, ortensie, piante aromatiche e rari esemplari di bonsai; insieme a orchidee, piante acquatiche, pelargoni, olivi secolari e piante perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, tillandsie, peonie, bulbi e mediterranee.

Inoltre, in programma per il pubblico tanti eventi collaterali gratuiti che metteranno alla prova sia chi si avvicina ora al mondo del verde sia i “giardinieri” più esperti: tanti corsi di giardinaggio base e mini-conferenze sulla storia, l'uso e la cura delle piante tenuti sempre dagli stessi espositori, laboratori specializzati e avanzati di coltivazione dove poter apprendere i “trucchi del mestiere”, insieme ad incontri su arte floreale, mise en place, floriterapia e degustazioni guidate su fiori eduli ed erbe spontanee.

Perugia Flower Show non dimentica ovviamente i suoi “piccoli amici” per i quali ci saranno tutti i giorni moltissime attività, per avvicinarli all'ecologia e al rispetto dell’ambiente, grazie a divertenti laboratori didattici e attività pratiche a loro misura. Ogni attività collaterale è aperta a tutti, previa iscrizione online al sito www.perugiaflowershow.com



Anche quest'anno Perugia diventerà la capitale dei fiori nel weekend più green dell'anno, con un'edizione da non perdere, per ammirare rare meraviglie, approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio o semplicemente per vivere un fine settimana di relax immersi nel verde.

Gallery