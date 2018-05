Perugia capitale del web, arrivano La Festa della Rete e i Macchianera Internet Awards 2018

Perugia, città che ha dato origine al primo progetto della superfibra nazionale, si conferma simbolo di innovazione e centro nevralgico dell’economia 4.0 a livello mondiale. Sarà qui che per tre giorni, dal 9 all’11 novembre 2018, batterà il cuore digitale italiano in occasione della nuova edizione della Festa della Rete e dei Macchianera Internet Awards 2018. Il claim della manifestazione – “Il web che ti meriti” – è forte e richiama l’attenzione che ciascuno, come utente, deve dedicare al costruire una rete web che gli sia utile e sia in grado di migliorare la sua vita e quella degli altri. L’unico modo per farlo è “digitalizzare l’Italia”, altro tema importante della manifestazione, ricorrendo alle parole, alle esperienze e agli insegnamenti dei nomi più importanti del mondo dei media, dell’economia e dell’industria digitale.

“La prima volta che sono arrivato a Perugia, per un convegno, me ne sono innamorato. sconfinato – afferma Gianluca Neri, creatore della manifestazione - La nostra manifestazione aveva girato l’Italia alla ricerca di un luogo che coniugasse la partecipazione della gente del posto a l’attenzione dei giovani: qui, magicamente, c’era: Perugia era una città viva e pulsante che calzava a pennello con la nostra festa”.