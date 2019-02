Perujah Dub Club, nuovo appuntamento a Perugia

Nuovo progetto musicale e culturale organizzato da Mr.Joint Selecta, Zionet & Perujah Dub Movement e promosso da Cavelab Music Factory in collaborazione con The Circle Club. L'evento si svolgerà una volta al mese, prima della session in collaborazione con Le Canapaie cena i-tal a base di canapa con il contributo di altri prodotti genuini locali. Primo appuntamento mercoledì 27 Febbraio il nuovissimo The Circle si trasformerà in una yard interamente dedicata alle sonorità dub/roots con l'intento di promuovere nella nostra città la cultura del sound system.

Selezioni musicali roots e dub a cura di Mr.Joint Selecta, Zionet, PeruJah Dub Movement ft Armin. Ospiti speciali del primo Dub Club Joel Sy da Astarbene - The Reggae Radio Show e Yuri Somma da Babylon Fall Sound System