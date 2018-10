Forelock & Arawak, Paolo Baldini e Dubfiles All Stars al Rework di Perugia

Inizio in grande stile per Deep and Heavy al Rework di Perugia. Il 5 ottobre appuntamento con il release party di "To the Foundation", il nuovissimo album di Forelock & Arawak prodotto dalla leggenda del dub italiano Paolo Baldini.

Sul palco del Rework Forelock & Arawak, Paolo Baldini e Dubfiles All Star. Il meglio della reggae music italiana in circolazione. In consolle, prima e dopo i live, Bashfire, Masada Foundation e la Blaze Up family (Mr. Joint & Zionet) per una serata al 100% roots reggae.