Perugia, Dandara festeggia il primo anno di shopping tutto al femminile: la festa

Dandara festeggia un anno di attività. Domenica 3 giugno, dalle 16 presso il punto vendita in via Baglioni 18/20, in centro storico a Perugia, sarà offerto a tutte le clienti un brindisi speciale accompagnato da un servizio di make up e uno sconto del 15 % su tutta la nuova collezione.

Dandara Perugia, negozio di abbigliamento donna, brand spagnolo, spiega la titolare, “propone una linea di abbigliamento per tutte le donne, completa a 360 gradi lavorata nel minimo dettaglio, accessibile nel prezzo, con vestibilità dalle taglie piccole alle taglie comode, , che sia per un anniversario, una festa, una cerimonia, strappandovi un sorriso nell’indossare un capo Dandara”.

La titolare Simona Giurgila sottolinea come sia stato “un anno in cui abbiamo riscontrato con piacere la soddisfazione delle nostre clienti con le quali è anche cominciato un rapporto di conoscenza e di condivisione del piacere di vestire e vestire elegante, cosa che per noi donne è appagante e ci fa sentire bene”. E ancora: “Perugia è il primo negozio Dandara in Italia ma possiamo comunicare che vi sarà l’apertura del secondo punto vendita in Italia, a Roma, nella seconda metà di giugno. Inoltre - aggiunge - come questo lavoro è una passione che si ha dentro, perché aiutare a scegliere si è dimostrato stimolante e arricchente anche umanamente. Siamo andate oltre la semplice prestazione di un servizio di vendita. Abbiamo curato il look e, facendo questo, abbiamo condiviso un po’ le nostre storie e tutto questo nonostante le difficoltà del centro storico, per cui noi siamo qui con entusiasmo”.