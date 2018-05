A Perugia si “corre” la Pelosissima, la sfilata con i cani alla scoperta delle bellezze dell'acropoli

Una gara non competitiva, un gioco, una passeggiata, per essere più precisi. Domenica 13 maggio, alle 11, va in scena la Pelosissima. Il centro storico sarà invaso dagli amici a quattro zampe che assieme ai loro proprietari parteciperanno alla seconda edizione della Pelosissima. Un'idea originale per portare in centro gli amanti degli animali. L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti, basta arrivare al punto di ritrovo in piazza Matteotti con il proprio cane. A guidare il gruppo ci sarà Alessia Ottaviani, guida turistica e appassionata di cani, insieme al suo Artù, un simpatico beagle.

Il percorso è adatto a tutti e non prevede difficoltà, si consiglia un abbigliamento comodo. Sarà una passeggiata alla scoperta delle bellezze della città tra aneddoti, informazioni storiche e artistiche. Un viaggio pieno di dettagli e curiosità con l'obiettivo di approfondire luoghi e angoli meno noti di Perugia.

Si andrà a scoprire la prima sede storica della Perugina o della fabbrica della Birra Perugia, non mancheranno le classiche mura etrusche e i racconti sulla Perugia medievale. La Pelosissima sarà anche un'occasione di socializzazione e scambio tra i partecipanti. La passeggiata si inserisce nel programma di Mai dire Bau, l’evento dedicato agli amanti degli animali e, ovviamente, ai loro amici a quattro zampe, che si svolgerà il 12 e 13 maggio in centro e che vede il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia. La manifestazione, promossa dall'associazione Amico peloso, prevede attività molto diversificate fra loro dedicate a un pubblico variegato e di tutte le età, nell’intento di attrarre il più ampio numero di persone possibile e rendere gli spazi utilizzati sempre vivaci e attivi nei giorni di svolgimento.

Appuntamenti tecnici si alterneranno ad altri più leggeri e divertenti, dedicati non solo agli adulti ma anche ai più piccoli. Non mancheranno inoltre incontri istituzionali e momenti didattici. Nella due giorni sono previsti focus su agility dog e cani da soccorso. Tra gli appuntamenti da segnalare randagiamo: chi adotta un amico, trova un tesoro (l'esperienza di adozione di un cane adulto); la sfilata dei meticci, sfilata a 6 zampe alla ricerca dell’amico peloso più simpatico; Tale e quale, cerchiamo la somiglianza da premiare; il casting calendario 2019 con la selezione dei partecipanti all’edizione 2019 del calendario Amico peloso; scatti d’autore: mostra fotografica; caccia al tesoro; spazi di animazione per bambini; merenda a 4 zampe; conferenze e seminari a tema.