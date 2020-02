Carnevale nel quartiere, i carri per le vie di Ferro di Cavallo

Sfilano i carri del Carnevale per le vie di Ferro di Cavallo. Un variopinto corteo lungo via Gregorovius e via Magellano, seguita da un momento conviviale, che ha visto coinvolti i bambini di tutte le scuole assieme ai propri genitori.

Organizzata dal Centro Socio Culturale di Ferro di Cavallo e dall'Istituto Comprensivo Perugia 8, la manifestazione e nata dal desiderio di riportare vita, socialità e coesione in un territorio urbano che necessita di essere restituito alla sua completa funzione di quartiere integro e accogliente. Il Carnevale di Ferro di Cavallo si concluderà sabato 22 febbraio, dalle 16 alle 18, con ltutti gli abitanti del quartiere.