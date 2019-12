"Ballate per uomini e bestie", così Vinicio Capossela racconta il male del presente

Vinicio Capossela fa il pieno al teatro Morlacchi di Perugia. Con l'Umbria il legame del cantautore è antico e profondo, nel nome di Sergio Piazzaoli, l'organizzatore di eventi scomparso prematuramente, che ha sempre creduto in lui, e oggi con l'associazione Moon in June (nata dall'associazione Sergio per la Musica). E questo affetto lo ha portato sul palco del teatro, rinnovato nelle sedute, per proporre il nuovo tour teatrale dall'unidcesimo e ultimo lavoro in studio "Ballate per uomini e bestie" con un un canzoniere che mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Alle creature che popolano l’ultimo album del cantautore si uniranno come in una danza i personaggi e le storie di alcuni dei suoi grandi successi in un intreccio che darà vita a un viaggio nel nostro presente, nelle fratture e nelle malattie del nostro mondo, alla ricerca di possibili cure.

Ad accompagnare Capossela sul palcoAlessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni).