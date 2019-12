Perugia: Buon Compleanno Urban con 1Hour, ogni ora una festa diversa

Sabato 4 gennaio si festeggia il tredicesimo compleanno dell' Urban: nel Gennaio del 2007 partiva questo sogno chiamato Urban..

un sogno che continua da 13 anni e che non smette mai di emozionare!

Concerti da tutto il mondo, grandissimi artisti italiani, l'ormai leggendario Friday I'm in Rock, Tangram ,1 HOUR, Bounce, Balearico, Urban Calling che richiama i nuovi nomi del rock italiano, Dj del calibro di David Mancuso, Andy Weatherall e Erol Alkan, i party ormai storici: tutto qui, tutto all' Urban Club.

Una grande famiglia prima di essere un locale, la musica come collante, il divertimento come missione.

Quest'anno i festeggiamenti saranno affidati a 1Hour, ogni ora una festa diversa!

Il format ormai collaudato ed esportato in tutt' Italia prevede un countdown di sessanta minuti che detterà la durata di uno specifico e delirante party a tema. Allo scoccare dell'ora una cascata di coriandoli travolgerà il pubblico catapultandolo in un altro party!

Tutto cambierà, ogni ora.

LINE UP

(l'ordine lo scoprirete durante la serata)



ROCK'N'ROLL con GIOV E AIMO

ITALIANA con FAB

90 vs 2000 con Tia Barni

HIP-HOP con Chiskee

80's con Mommipop



Ingresso in cassa: 10euro



Free bus from piazza Grimana

23:30 - 00:15

4:00 - 5:00