Urban Perugia, Bounce riparte: ecco l'opening party

Sabato 28 settembre prima puntata per Bounce Party: un Opening party in cui i resident dj Chiskee, Dj Meen,The Dose selezioneranno il meglio di Dancehall, Rap, R'n'B, Afrotrap, Urban latin e moltissimo altro.

Ovviamente questo non basta, come l’anno scorso al The Garage trovate sempre la B-Side, la saletta dedicata alle sonorità orientate verso la House Music, dove giovani promesse e volti storici si incontrano dietro al mixer. Anche quest’anno a fare da resident trovate il giovane SHOKKER accompagnato in questo opening party dal veterano FAUST-T che da sempre attraverso Smooth Perugia supporta Bounce e la scena. Mettetevi le scarpe comode, ne avrete bisogno!



Fra le novità ci sono i TB (THE BOUNCERZ), i dancers che per il secondo anno con noi hanno lavorato moltissimo, si sono allenati fino allo sfinimento ed hanno ampliato la crew: volti nuovi, nuove mosse, nuovo look ma sempre la stessa carica e la voglia di stupire.



Sul palco oltre ad un parco luci completamente rinnovato e ai dancers il pubblico troverà tante sorprese, allestimenti incredibili e incredibili sorprese.