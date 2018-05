Perugia, Boots and Roots: al Rework arriva la Shanty Crew

La Shanty Crew al Rework di Perugia per la serata Boots and Roots. L'appuntamento è per sabato 19 maggio.

Attiva musicalmente dal 2001, Shanty Crew è una solida realtà di Molfetta che sin dal primo istante ha messo come perno centrale della propria attività la diffusione di coscienza, aggregazione e amore grazie alle vibrazioni che solo la musica sa dare. Nel corso degli anni, GENERAL D, ALEX PAPASANDRO, CHIANCONE e gli altri componenti della crew hanno sviluppato vari progetti musicali principalmente attraverso DJ Set che spaziano a 360° nella black music e caratterizzati da una vasta selezione di dubplates originali e rari, oltre

a vantare una profonda collezione di vinili pregiati. Costantemente in giro per la penisola e in Europa, negli ultimi anni la crew è promotrice di numerosi eventi nel noto locale pugliese "Eremo Club", dove hanno ospitato artisti di successo nazionale ed internazionale come Ward 21, General Levy, Horace Andy, Mr. Vegas, Anthony B, Kabaka Pyramid, Gappy Ranks, Junior Kelly, Stitchie, Ranking Joe, Mad Professor, Sud Sound System, Boomdabash e tantissimi altri.

Memorabili rimarranno le aperture ai concerti e le collaborazioni con Manu Chao, Capleton, Sizzla per citarne qualcuno. La Shanty Crew recentemente ha partecipato al "Calabria Winter Clash" a Catanzaro contro Frisco Sound, vincendo il suo primo trofeo ad un sound clash mettendo in luce le capacità e l'energia che li contraddistingue, scaturendo moltissime opinioni positive da ogni parte

del globo. Il resto sarà storia... ovviamente non mancheranno i ragazi di BOOTS AND ROOTS :

RUDE TOTO

MANHALI SOUND

HUNTO SOUND

LIVIN'FAYA