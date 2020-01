Al Residence Chianelli la Befana porta musica, dolcetti e libri

Anche quest’anno la Befana è atterrata al Residence “Daniele Chianelli”, con una valanga di sorprese e tanti amici che hanno voluto festeggiare insieme ai bambini malati ospiti del Residence e ricoverati al Reparto di oncoematologia pediatrica.

Non è mancata la collaborazione, che dura ormai da moltissimo tempo, con la simpatica vecchietta del Cral, Circolo dipendenti Perugina che ogni anno portano dolci e allegria. Come da tradizione si è anche tenuto il bellissimo concerto organizzato dalla Università della Terza età che come ogni anno oltre ad allietare i presenti con il suo coro, devolve al Comitato una generosa donazione.

La graditissima novità di quest’anno è stata la partecipazione della polizia penitenziaria. Una rappresentanza guidata dalla direttrice della casa circondariale di Capanne, Bernardina Di Mario, e dal comandante Fulvio Brillo che hanno consegnato calze realizzate dalle detenute e hanno raccolto un contributo per il nuovo Residence.

Molto emozionata la direttrice Di Mario ha ringraziato per questa bella collaborazione. “Quando le detenute – ha detto - hanno saputo di questa iniziativa hanno voluto dare il loro contributo con grande generosità. Anche da noi ci sono momenti duri, ma anche di grande umanità”.

Oltre alle calze i bambini hanno potuto divertirsi con la grotta dei desideri, in cui ciascuno poteva scegliere un regalo donato da parte dello staff della Piscina comunale Virtus Buonconvento di Castiglione del Lago e da parte della Oleam di San Gemini e tanti bellissimi libri di favole messi a disposizione dall’associazione Clizia.