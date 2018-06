Perugia, apre il primo wake park dell'Umbria: tutte le novità

L’unico wake park dell’Umbria dopo 4 anni di attività a Castiglione del Lago si sposta a Perugia diventando Perugia Wake Park presso il Laghetto di Sant’Andrea delle Fratte a San Sisto.

Di cosa si tratta?

Il wakeboard è uno sport che nasce dalla fusione dello sci nautico e dello snowboard. Il wakeboard è uno sport di recente diffusione, praticato principalmente nei laghi prossimo al debutto olimpico previsto per il 2020. Un wake park è il sistema più facile per praticare il wakeboard si tratta di una struttura installata in un bacino chiuso, il praticante non è trainato da un motoscafo, come nello sci nautico, ma da un sistema di cavi azionati da un motore elettrico posto su torri alte 9 metri (cable system). Tale soluzione, in rapida diffusione in Europa, Asia e Nord America consente un facile apprendimento per i principianti e un valido allenamento per gli atleti più bravi, un basso impatto ambientale (zero emissioni) e un minor costo di esercizio rispetto alla barca.

A chi si rivolge?

L’attività sportiva del wakeboard è rivolta a tutti a partire dai bambini fino agli adulti che grazie all’esperienza del nostro staff e del materiale tecnico messo a disposizione inizieranno a divertirsi già dalla prima volta in acqua in massima sicurezza.

Il wake park è un posto sicuro per l'apprendimento perchè ci si trova in un bacino chiuso e sempre sotto il controllo dei nostri istruttori riconosciuti dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard che si occupano di impartire le prime lezioni. I bambini che sanno nuotare possono iniziare dall’età di 8 anni.

L’attrezzatura completa inclusa muta giubboto galleggiante e casco è sempre fornita dal nostro staff.