Perugia, all'Urban arriva Vicious: nuovo party targato Friday i'm in rock

Venerdì 3 gennnaio iniziamo il 2020 con un nuovo party targato Friday: Vicious - The Rock Party!

Tutto il meglio del Rock degli ultimi 100 anni, chitarre bassi e batterie per una festa dal divertimento assicurato! Da Elvis ai Foo Fighters, dai Blink 182 ai Red Hot Chili Peppers, Clash, Queen e Rolling Stones, Pixies e Bob Dylan fino ad arrivare a 21 Pilots, Idles, Electro, anni '80 e novantoni e i nostri grandi classici da cantare a squarciagola. Rock Americano o Cool Britannia? Punk Californiano o lo sporche strade dell'East London? Magari ci esce anche qualche pezzo e made in Italy. In più sorprese all'interno, Vicious corner e i super video che vi terranno compagnia mentre ballate fino al mattino.



ROCK - INDIE - ROCK'N'ROLL - PUNK - SURF - GARAGE - EIGHTIES - ELECTRO & MORE



IN CONSOLLE:



FAB.

FOOLY

GIOV



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30//00:15

4:00///5:00



Entry: 6 in lista fino alle 1///8 dopo.

PER ESSERE MESSI IN LISTA mandate una mail a info@urbanclub.it o contattate i nostri pr.