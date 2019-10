Perugia: all'Urban una serata dedicata al grunge

Sabato 2 novembre una serata tutta dedicata alle sonorità del grunge:

Welcome to Seattle.



On stage



The Dumbs Nirvana Tribute Band

Be Animal - Tribute Pearl Jam



Venite a ripercorrere l'epopea degli anni '90, cantando canzoni indimenticabili che hanno segnato la storia della musica.



I Dumbs partono Nel 2008 da un idea di Claudio Tascini , grande appassionato dei NIRVANA decide di creare un tributo al grande Kurt Cobain , suo grande Idolo sin dalla adolescenza , dopo vari cambi di formazione alla fine del 2014 iniziano i loro live e dopo più di 200 concerti tra Umbria Toscana Lazio ed Emilia Romagna i Dumbs si affermano il Tributo del centro Italia ai NIRVANA ..con la formazione in Acustico UNPLUGGED decidono di Riprodurre fedelmente l'Unplugged tenutosi a New York il 18 novembre 1993, riproponendo anche canzoni dei Soundgarden degli Audioslave ed anche del Grande Scott Weiland degli Stone Temple Pilots.



Be Animal - Tribute Band Pearl Jam formata nel 2015, con un ampio repertorio formato dalle canzoni più belle scritte dalla band di Seattle.



Aftershow by: Ricc Frost