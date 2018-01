Perugia: all'Urban una serata dedicata al Funky e alla disco music. On stage Lory's blonde band

Sabato 27 gennaio una serata dedicata agli amanti della Disco Music e al Funky: on stage la Lory's Blonde Band.



Lory’s Blonde Band nasce dall’ incontro di musicisti che hanno in comune la passione per la dance music ed il funky. Le esperienze professionali di ciascun componente della Band sono moltissime e sviluppate su più fronti, dalle serate ai pub, alle discoteche-discobar, feste private, convegni, cene di gala, feste di piazza, centri commerciali, club, e vantano collaborazioni con famosi artisti dello spettacolo. Il repertorio spazia dai brani Funky Dance anni '70/'80 (Sister Sledge, Kool & Gang, Abba, Lionel Ritchie KC & The Sunshine band; Madonna, Barry White, Gloria Gaynor; Patti Labelle Donna Summer; Earth Wind & Fire ecc), ai brani tipici del Rock&Roll anni '50 (Kim & The Cadillacs, The Beach Boys, The Isley Brothers), con uno spazio, se richiesto, dedicato alla musica italiana per un coinvolgimento a 360°. Lory’s Blonde Band, un’energia trascinante, un ritmo coinvolgente…. un grande sound per una magica atmosfera ed un grande divertimento.

Gallery