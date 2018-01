Perugia: all'Urban un sabato con la musica degli AC/DC e dei Nirvana

Sabato 3 febbraio una serata dedicati agli amanti della musica rock declinata nelle sue maniere più variegate: dall'hard rock-blues degli AC/DC al grunge graffiante dei Nirvana.

Due gruppi che hanno segnato la storia della musica riproposti da due band che sapranno far rivivere al pubblico l'epopea di questi due pilastri del rock.



I Powerage ACϟDC tribute band nascono nell'estate 2014 dalla passione comune per la famosissima rock band australiana e rendono omaggio alle loro più conosciute canzoni.

The Dumbs Nirvana Tribute Band partono da un' idea di Claudio Tascini , grande appassionato dei NIRVANA decide di creare un tributo al grande Kurt Cobain, dopo vari cambi di formazione e dopo 3 anni e più di 70 concerti tra umbria e toscana i Dumbs si affermano Tributo Umbro ai NIRVANA.



Aftershow: Rollover Dj set

