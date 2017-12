Perugia: all'Urban tornano i Pulse, a tribute to the music of Pink Floyd

Nuovo live per i Pulse, che per questo concerto proporranno una scaletta davvero eccezionale: l’esecuzione integrale dei tre album più significativi della carriera dei Floyd.



Suoneranno dal vivo la Trilogia '73-'77:

The Dark Side of the Moon, Wish you were here e Animals.

Interamente, in un concerto unico, una volta soltanto.