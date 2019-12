Perugia: all'Urban torna The Modern Age Party

Venerdì 6 dicembre torna una delle feste più amate del Friday I'm in rock: The Modern Age, un party anni 2000.

Dal 2000 ad oggi, THE MODERN AGE, il party dedicato agli anni '00. Kings of Leon o White Stripes? Seth Cohen o Sheldon Cooper? Planet Funk o Justice? Peter Jackson o Wes Anderson? Rihanna o Beyoncè? Jay Z o French Montana? Col contributo video di Ink (e quello stracult di mr. Fab. ) e con la consueta voglia di stupirvi partiremo dal millenium bug e arriveremo alle soglie del 2020.



In Consolle: Fab. & Alex Moments



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30 00:15

4:00 5:00



Entry: 8 Euro, no liste.



I PRIMI 200 BIGLIETTI VERRANNO VENDUTI ALLA CASSA DEL THE GARAGE DALLE ORE 22:00