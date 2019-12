Perugia: all'Urban torna Tangram

Sabato 28 dicembre torna Tangram: on stage Fabio Monesi.

Fabio Monesi ha sviluppato il suo stile attraverso suoni tra il vintage, dusty Chicago house e techno analogica.

Ha inoltre fondato due etichette "vinyl only", Wilson Records e Hardmoon London, oltre ad incidere sotto vari pseudonimi.

L'attrazione per tutte le sfumature della musica elettronica, lo ha portato ad esplorare nuovi mondi e a diventare uno dei produttori più prolifici degli ultimi anni.



In consolle prima e dopo il concerto

- Sauro Cosimetti

- Feel Fly

- Max-P

- Stefano Tucci



INGRESSO 8 euro entro le ore 00:30, 12 euro dopo le ore 00:30



NAVETTE da piazza Grimana:

▪ Andata ore 22:30/00:15

▪ Ritorno ore 04:00/05:00