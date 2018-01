Perugia: all'Urban torna Tangram con il live di Populous

Sabato 20 gennaio torna Tangram



Populous (live)



In consolle prima e dopo il concerto:



Stefano Tucci

Max-P

Val Maz



Visuals: M:ck

Pics: Ambo



Andrea Mangia aka POPULOUS è un producer e dj salentino che ha esordito nel 2003 sulla berlinese Morr Music.

Autore di jingle televisivi e colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda. Ha lavorato per Imperial, IKEA, Vogue, Vivienne Westwood, Carhartt, Elie Saab, Nissan, Wired, Skoda etc. Ha prodotto e collaborato, tra gli altri, con Teebs, Clap! Clap!, Dj Khalab, Blue Hawaii, Lukid, John Wizards, Simon Scott/Slowdive, Sun Glitters, Larry Gus, Giardini Di Mirò.

Nel 2010 vince il “Premio 2061 – La musica elettronica italiana del futuro”.

Nel 2014 pubblica “Night Safari”, album che ha avuto consensi unanimi da parte di critica (Pitchfork, Interview Magazine, XLR8R) e pubblico (con brani regolarmente trasmessi da radio cult come NTS, KEXP, Le Mellotron).

Nel 2016 vince il premio di “Miglior artista” all’ Italian Quality Music Festivals.





Navette da piazza Grimana:

Andata ore 23:30 / 00:15

Ritorno 04:00 / 05:00





