Perugia: all'Urban torna Tangram con i Paranoid London

Sabato 30 novembre torna Tangram: on stage i Paranoid London.



Gerardo Delgado e Quinn Whalley, in arte Paranoid London, sono due dj e producer inglesi che, dal 2007 ad oggi, si sono uniti nell’intento di perseguire un progetto musicale comune.

I due artisti britannici, fondatori della “Paranoid London Records”, etichetta discografica con la quale hanno pubblicato gli album di successo “Paris dub 1” nel 2012 e “Paranoid London” nel 2014, sono da sempre grandi seguaci della Chicago house music, genere elettronico underground caratterizzato da sfumature acid, groove e old school.

Le loro produzioni, che rimandano alla tradizione elettronica britannica con un taglio decisamente techno, sono spesso caratterizzate dal contributo di guest vocalist come Paris Brightledge, K-Alexi e Mutado Pintado che, attraverso vocal filtrati, aggiungono un tocco di personalità e individualità alle tracce dub e soul del duo londinese.

Inoltre i due artisti possiedono una grande collezione di sintetizzatori vintage e macchine analogiche originali che utilizzano per esaltare le vibrazioni delle loro sonorità in studio o durante i loro set.

Anticonformisti, i Paranoid London si sono sempre distinti per l’originalità delle proprie scelte: fin dall’inizio della loro collaborazione, infatti, i due artisti hanno deciso di pubblicare le loro produzioni solo in vinili di alta qualità e in edizione limitata.

I loro vinili, infatti, venivano distribuiti solo in negozi di dischi londinesi ben selezionati, e ancora oggi vanno a ruba tanto che alcuni sono quotati fino a 100 sterline.

Solo recentemente hanno deciso di divulgare i loro album anche online e in formato digitale, rendendoli disponibili sulla loro pagina Soundcloud.

Si sono inoltre distinti per aver adottato un approccio anticonvenzionale al mercato musicale: i Paranoid London, infatti, non hanno mai fatto promozioni, pubblicità, attività social o streaming per promuovere se stessi e la loro musica, nella convinzione che la musica basti a se stessa e non necessiti di ulteriori mezzi di pubblicizzazione.



Prima e dopo il concerto in consolle:



Black Finesse (live)

Stefano Tucci

Max-P

Val Maz



INGRESSO 8 euro entro le ore 00:30, 12 euro dopo le ore 00:30





NAVETTE da piazza Grimana:

▪ Andata ore 23:30 / 00:15

▪ Ritorno ore 04:00 / 05:00

