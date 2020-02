Perugia: all'Urban torna Tangram

Sabato 29 febbraio per la prima volta a Tangram arriva l'eccitante mondo musicale di HELL YEAH recordings.



HELL YEAH recordings è un'etichetta indipendente italiana che ha rilasciato alcuni dei migliori dischi che si possano trovare.

Hell Yeah è l’artigianato artistico discografico portato avanti da un one-man-band chiamato Marco Gallerani aka Peedoo, un discografico old school che si è fatto strada tra le mutazioni del mercato, ha piegato il digitale trovando il modo di sopravvivere di musica ma soprattutto di nutrirsi di essa. La sua passione ci ha regalato tante piccole gemme sonore, tra gli altri ci sono i Tempelhof, i Margot… non ultimo l’EP di Dimitri From Paris con DJ Rocca. Un insieme di produzioni eclettiche, tutte frutto di scelte di gusto del Peedoo.

HELL YEAH è anche un bel progetto che sta portando avanti sul fronte dj set, da seguire, Balearic Gabba Sound System, un viaggio psichedelico, uno story telling che trasuda cultura musicale.



My Friend Dario X HELL YEAH recordings (live)



- Marco PeeDoo Gallerani X HELL YEAH recordings

- BJØRN TORSKE (OFFICIAL) Special Guest

- Stefano Tucci X Tangram

- Max-P X Tangram



Vee-jay: M:ck

Graphic designer: Niq

Photographer: Tato (AMBO)



INGRESSO 8 euro entro le ore 00:30, 12 euro dopo le ore 00:30



NAVETTE da piazza Grimana:

Andata ore 23:30/00:15

Ritorno ore 04:00/05:00