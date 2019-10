Perugia: all'Urban torna Spaghettoni, una festa italiana

Venerdì 1 novembre torna Spaghettoni - Una festa Italiana, uno dei party più amati del Friday I'm in rock.



Tutta la musica Italiana da Carosone a Capossela, da Celentano agli Articolo 31, dal Pop degli anni '80 alla spaghetti House, solo musica Italiana...Mina e Sabrina, Pupo e Carboni, Eros e gli Elio, i favolosi anni '60 e i grandi classici degli anni '90, Sanremo e Festivalbar, Piero Pelù prima delle matite copiative, gruppi più spariti dei Ragazzi Italiani , i Decibel, Anna Oxa conciata come una punk londinese..di tutto di più una grande festa con tante sorprese durante la serata!

In Consolle

Fab. e Priscilla



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30-00:15

4:00-5:00





Entry: 10 euro / no liste



I primi 200 biglietti verranno venduti alla cassa del The Garage (2 biglietti a testa): apertura cassa ore 22:00



I restanti verranno venduti alla cassa dell'Urban apertura ore 23:00 circa