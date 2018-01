Perugia: all' Urban torna Numbers con il live di Ross from Friends

Venerdì 26 gennaio torna Numbers.



Numeri: l’impalcatura intorno alla quale abbiamo costruito il nostro mondo. Struttura concettuale tanto efficace e pervasiva da apparirci naturale, quando invece è il frutto di millenni di studi, scambi e incroci di culture e conoscenze, come la musica: Un linguaggio universale che si è sviluppato in una dimensione globale.

Numbers esce dai canoni dell’elettronica “da ballo” e si getta sempre sulla scelta non convenzionale, vetrina per talenti emergenti ma anche grande palco per nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Ricordiamo nello storico artistico degli ultimi sette anni talenti del calibro di Andrew Weatherall, Norman Jay, Erol Alkan, Ashley Beedle, Auntie Flo, Congorock, Daniel Avery, Avalon Emerson, Justin Robertson, Optimo, Dj Rocca, Joakim, Punks Jump Up, Horse Meat Disco e molti altri.



Per il primo appuntamento del 2018 un artista da non perdere:



ROSS FROM FRIENDS (Live)



"Nato e cresciuto nel sud di Londra, Ross From Friends è uno dei tanti moniker strampalati e un po’ maleodoranti di vintage che caratterizzano grande parte degli artisti dell’universo Lo-Fi House. Già, la Lo-Fi. Perchè Ross From Friends, con la sua “Talk To Me You’ll Understand”, rilasciata nel 2015 su Distant Hawaii, sub-label di un peso massimo del genere come Lobster Theremin, traccia che ha scomodato complimenti e selezioni su NTS Radio da parte di un certo Iran Ahmed (XL Recordings vi dice qualcosa?), può a ben diritto essere ritenuto il pioniere di quello che ad oggi è uno dei sotto-generi più in voga del momento. "

​

In consolle



Fab Mayday - Stefano Tucci - Feel Fly



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30//24:15

4:00///5:00