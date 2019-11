Perugia: all'Urban torna lo U.K party

Venerdì 29 novembre per Friday I'm in rock torna lo U.K. party: tutta la migliore musica della Gran Bretagna degli ultimi 50 anni in una notte!



Dagli Arctic Monkeys ai Clash, Coldplay, Radiohead, Oasis, Smiths, Verve, Pink Floyd, Cure, Depeche Mode da Trainspotting a 24 hour party people, il Manchester di Cantona e quella degli Happy Mondays, James Bond, Idris Elba, sweet dreams , don't you want me, George Michael, Disclosure, Sam Smith, Mark Ronson, Amy, Radio Gaga e All you need is Love, novantoni e bombe anni 80, di tutto di più! Con la speciale partecipazione della regina Elisabetta in consolle, pronta a fare una foto con il pubblico!



IN CONSOLLE:



FAB.

FOOLY





FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA 23:30//00:15///4:00///5:00

Entry: 6 in lista fino alle 1///8 dopo.