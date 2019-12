Perugia: all'Urban torna Get Down

Venerdì 27 dicembre torna Get Down The Party!



Una serata di black music tutta da ballare! Hip Hop, Soul, Funk, R’n’B e molto altro! Beyoncè e Jay Z, Michael Jackson e Prince, la Disco degli anni ’70 , Tupac, Notorius, Kendrick Lamar, Rihanna, un pizzico di Jamaica e pezzi da cantare a squarciagola in un vortice che porterà il pubblico dallo studio 54 fino ai giorni nostri!

Con una scenografia e dei video che faranno immergere tutti nello spirito del GET DOWN…



Doppia consolle sul palco:



Fab.

Chiskee

Goldsmith



Turntablism & Scratch: Cekera

Dancerz: TB The Bouncerz



Ingresso 8 euro

Free bus from piazza Grimana

23:30 - 00:15

ritorno 4:00 - 5:00