Perugia: all'Urban torna Friday I'm in love

Venerdì 15 novembre torna Friday I'm in love: on stage gli Human Colonies, una scarica di distorsioni e riverberi fra shoegaze e post punk.

A far ballare il pubblico tutta la notte ci penseranno Fab. e Alex Moments.



Visual by: Ink

Flyer by: Tommaso Renzini

Voice : Renato

Pics: Ambo

Stampe: Piepes



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30-00:15

4:00-5:00

Entry: 6 euro in lista fino alle 1, 8 euro dopo.