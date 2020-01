Perugia: all'Urban torna Disco Hustle

Venerdì 17 gennaio torna Disco Hustle: Disco, elettronica, Funk, House, Edit.

Un giro del mondo a suon di musica, si ballerà forte e si tornerà col sorriso.

Iniziamo l'anno con un grandissimo artista.



LIVE ON STAGE



DARIO ROSSI



Dario Rossi è un artista, batterista, percussionista e produttore musicale.

E' uno dei drummer più conosciuti al mondo per l'originalità e l'unicità delle sue performance.

La sua musica, e soprattutto il suo particolare modo di produrla, rappresenta un unicum nel settore della musica elettronica.

Nato nel 1988, inizia dai primi anni di vita a fare esperimenti con il suono, suonando su varie superfici e oggetti ricavandone suono, ritmo e musica. Inizia successivamente a studiare batteria all'età di 10 anni, per poi iscriversi intorno ai 18 al "Saint Luis College of music" di Roma, frequentando parallelamente il conservatorio.

Nel 2011 parte per Londra, dove si esibisce per la prima volta “on the street”, suonando un set composto da oggetti riciclati: In pochissimi minuti Piccadilly Circus si popola di persone sorprese e sconvolte dalla sua performance. Fu un primo successo, e l’inizio del suo attuale progetto e percorso artistico.

Tornato in Italia, inizia ad esibirsi di tanto in tanto in alcuni festival locali e nelle principali piazze della capitale, ed è nell’estate del 2014 che il video della sua performance a Berlino (Alexander Platz) diviene virale sul web, ricevendo l'attenzione di numerose testate giornalistiche internazionali e programmi televisivi, tra i quali vide la partecipazione a “Tú Sí Que Vales” (Canale 5), “Soliti ignoti - il ritorno” (Rai 1), e in Germania “TV total” (ProSieben).

Dal 2015 inizia il suo primo tour europeo nelle principali capitali e città, come Budapest (Sziget Festival), Amsterdam (Dam Square), Parigi (Place de la République), Bruxelles, Copenaghen, Oslo, Praga, Ibiza, e Barcelona, dove si esibì durante il Sonar Festival presso la “Platja de la Barceloneta”, e successivamente all’interno della “Plaza Monumental”, in apertura alla performance del noto Dj “Luciano”.

Dario Rossi è oggi apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, tra i quali anche importantissime icone del panorama musicale. Si esibisce attualmente all'interno di club, teatri e festival musicali di tutta Europa, e nel 2018 ha pubblicato la sua prima official release "Alarm Clock EP", distribuita in vinile, cd, e digital download.

Ha recentemente sviluppato il suo set con l’introduzione di sintetizzatori, campionatori e pad elettronici, con i quali si esibisce in dei veri e propri live-set/concerti dove suona dal vivo le sue produzioni, che incontrano la tecnologia della musica elettronica e l’originalità delle sue percussioni.

Il suo show è ora più completo ed emozionante, e vedrà ben presto l’accostamento alle arti visive con l’inserimento di LED, visual e video mapping.





IN CONSOLLE A FARVI BALLARE



Fab Mayday

Franco B

Marco Spinetti



HUSTLE BUS - FROM PIAZZA GRIMANA TO URBAN



23:15 - 00:00

4:00 - 5:00

