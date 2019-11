Perugia: all'Urban torna Disco Hustle

Venerdì 8 novembre torna Disco Hustle: disco, elettronica, Funk, House, Edit. Un giro del mondo a suon di musica, si ballerà forte e si tornerà col sorriso.





LIVE ON STAGE



EMMANUELLE



Nata in Brasile, cresciuta a Miami e ora di casa a Milano. Emmanuelle si è unita all'etichetta Soulwax’s Deewee con il suo secondo lavoro; l'EP dal titolo L’uomo d’affari / Italove, che segue il singolo di debutto “Free HiFi Internet”.



L'EP, pubblicato nel 2016, è stato prodotto da David e Stephen Dewaele, dei Soulwax/2manydjs, dove Emmanuelle prende una direzionale italodance, adatta alla pista da ballo.

Un po’ elettronica, un po’ pop, il brano Italove è diventato facilmente celebre in Italia, non solo grazie alle discoteche che lo hanno puntualmente passato ogni notte ma anche grazie alle radio e alle tv che ne hanno percepito le melodie sofisticate e la voce sensuale. Un pezzo nato per caso da una cantante che ha provato a parlare in italiano più per passione che per conoscenza, così Emmanuelle ha raggiunto un acclarato successo anche in terra nostrana, sebbene con colpevole ritardo, lanciata in qualità di soundtrack del pluripremiato film Dogman. Fa sue le parole di uno straniero che unisce le frasi fatte più famose all’estero della lingua italiana, fondendole con citazioni di pezzi più celebri del panorama musicale locale.

Nel 2019 realizza il brano "Blush Beat", in collaborazione con la serata di punta dello storico locale di Milano "Plastic", Club Domani, e l'influencer drag queen Stephanie Glitter.





Opening Set:

Fab Mayday

Stefano Tucci



After Show:

Franco B

Pokoto



HUSTLE BUS - FROM PIAZZA GRIMANA TO URBAN



23:15 - 00:00

4:00 - 5:00



Entry: 6 in lista (contattate i vostri pr di riferimento o scrivete un messaggio alla pagina) 8 in cassa.