Perugia: all'Urban torna Compilation Party

Sabato 15 febbraio torna Compilation Party, un party per celebrare la nobile arte del mettere canzoni in fila:una compilation è qualcosa che parla di noi, del nostro presente, del nostro passato: super-frullatone di musica dove mettere di tutto: i Nirvana e Carl Brave, Amy Winehouse e Liberato, Artic Monkeys e Cremonini, Beyoncé e Tiziano ferro, gli Oasis e Vasco Rossi.

Un'istantanea di un momento o la colonna sonora della vita, una compilation spiega molto di quello che siamo, a volte più di mille parole...

Ben quattro dj diversi che porteranno sul palco dell’Urban la musica che ci accompagna durante la giornata, allo studio, mentre si va al lavoro ma anche mentre quando si va a fare festa.



Alex Moments

Alex con la sua selezione a 360 gradi fra indie, rock ed elettronica sa intrattenere chiunque.

Possono essere i The Rapture o Fatboy Slim, i Chemical Brothers o gli LCD Soundsystem, sa come far scaldare i muscoli e scendere in pista.



Fab.

Chi non lo conosce? Anima del Friday I’m Rock, ha già preparato una compilation potentissima a base di classici Rock, dagli anni ’50 ad oggi niente può sfuggire al suo orecchio.

Elvis o Chuck Berry, Beatles o Rolling Stones, Blur o Oasis, The Strokes o Libertines?

Non importa.

Lui ne ha per tutti.



Dj Meen

Direttamente dalle infuocate session alla consolle di Bounce Party, con lui arriva il meglio di Rap / Trap / Reggaeton e tante altre HIT sia del passato che del presente.

Che sia 50 Cent o Ozuna, Lauryn Hill o Cardi B lui è pronto a farvi sudare e ballare fino all’ultimo secondo di nastro della sua COMPILATION.

Non ci credete?

Vedrete.



Porco Duo

Il duo più improbabile della neve ad Agosto, i ragazzi passati direttamente dalla pista alla consolle, animatori di dancefloor instancabili vi faranno ballare a colpi di Achille Lauro e Coez, ThaSupreme e TheGiornalisti, Carl Brave e Massimo Pericolo… nella loro compilation trovi una montagna di Indie e Musica italiana, un mare di roba da cantare a squarciagola.

Pronti a perdere voce e dignità?

Il tutto immortalato dalle foto del Chopy.



Ingresso: 10 euro intero 8 in lista riduzione



NAVETTE GRATIS DA P.zza GRIMANA



ANDATA: 23.30 / 00.15



RITORNO: 04.00 / 05.00