Perugia: all'Urban è di scena la sfida tra party: Bounce Vs Move

Sabato 8 febbraio torna la sfida tra due party perugini che si batteranno a suon di beat, note, Artisti con la A maiuscola e pienoni incredibili.

Bounce Vs Move



Sul palco allestito a tema ci saranno i resident dj di Bounce Party e di Move:

Chiskee, Dj Meen, The Dose

Duudie, Kotch



Tutti uniti dietro al mixer per una selezione musicale curatissima che miscela tutte le hit più calde:



Dancehall // Rap // R’n’B // Trap // Urban Latin e tanto, tanto altro…



Dalle tunes freschissime appena uscite ai grandi classici che, come il vino, migliorano col passare del tempo.



Al GARAGE, la b-side room che tutti vorrebbero avere, c’è sempre il SHOKKER che anche questa volta ha fatto le convocazioni a sorpresa senza comunicare chi sarà alla consolle con lui... il sound come sempre sarà in bilico fra classics e novità, fra House, Edits e Remix inaspettati.



A documentare tutto questo una delle migliori fotografe in tutta la regione: Karen Righi.



Navette gratuite da Piazza Grimana

Andata: 23.00 // 00.00

Ritorno: 04.00 // 05.00