Perugia: all' Urban torna Balearico

Giovedì 30 gennaio torna Balearico: il primo appuntamento dell'anno sarà ricco di novità.



Musica:

Delicious Black Merend Ass

Luca Bianchi

Marco Spinetti

Live Percussion by Maty Lucano



Art

Alessio Cambiotti



Food

Balearico Food Lab



Fashion

Ambient Design by Luca Berioli

Dehors Design by Casa Look



𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱'𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼

20:00 ❯ 22:00 8€ (long drink incluso)

22:00 ❯ 23:00 8€

23:00 ❯ 02:00 12€



𝗦𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

15€ 𝗮𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗯𝘂𝗳𝗳𝗲𝘁 con calice

30€ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 al tavolo



𝗜𝗻𝗳𝗼𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗼𝗼𝗱 +39 349 393 3048