Perugia: all'Urban torna Balearico

Giovedì 7 novembre torna Balearico, il party adult only dalle atmosfere solari e magnetiche in cui musica, arte, cibo e moda si amalgamano in un format tutto nuovo, nel concept e nell'orario.



Music (AZ)

JWL

Luca Bianchi

Marco Spinetti



Live sax by Luca Bossi

Live percussion by Maty Lucano



Art

Carmine Cerbone



Food

Balearico Food Lab



Fashion

Ambient design by Luca Berioli

Dehors design powered by Casa Look





◆ Ticket



⁃ dalle 20.00 alle 22.00 -> Exclusive Dinner (solo su prenotazione)



⁃ dalle 22.00 alle 23.00 -> 8€



⁃ dopo le 23.00 -> 12€





► Infoline dinner +39 349 393 3048