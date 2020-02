Perugia: all'Urban si festeggiano i dodici anni del Friday I'm in rock

Venerdì 21 febbraio si festeggiano i dodici anni del venerdì di Perugia, i dodici anni del Friday I'm in rock.

Sorrisi, balli sfrenati, lacrime, baci, amori trovati, amori perduti, gioie improvvise..una storia d'amore che va avanti dal 2008: il Friday I'm in Rock. Concerti da tutto il mondo, artisti italiani presi appena prima che diventassero grandi, le mitiche feste, una serata che non smette mai di emozionare. Da più di dieci anni scaldiamo i cuori il venerdì sera.



Live on stage:

Melancholia, band di Foligno.

La loro è una musica delirante, emotiva e dark tra suoni rap, elettronici e indie.

Alla tastiera-synth c’è Fabio Azzarelli, Filippo Petruccioli alla chitarra elettrica e Benedetta Alessi è la voce del gruppo.



Dj set

Fab. e Fooly



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA 23:30//24:15///4:00///5:00





Entry: 6 in lista fino alle 1///8 dopo.

PER ESSERE MESSI IN LISTA mandate una mail a o contattate i nostri pr.

Chiusura liste omaggio ore 00:30