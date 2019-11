Perugia: all'Urban sbarca Compilation Party

Sabato 9 novembre torna una delle feste nate da poco in casa Urban: Compilation Party, il party che ti farà ascoltare le tue playlist preferite all' Urban.

In consolle:



Fab. (una compilation rock dal mattatore del Friday I'm in rock)

Dj Meen (la compilation Hip Hop/Trap/Reggaeton che avresti sempre voluto avere nella vita da uno dei dj del Bounce Party)

Porco Duo (Il duo che non ti aspetti, una valanga di Indie e Musica italiana da cantare a squarciagola)



• Ingresso 8 euro in lista riduzione, 10 euro intero



il ticket lo trovate:



• Direttamente in cassa la sera stessa dell'evento dalle ore 22:00



Navette gratuite da Piazza Grimana.

ANDATA

23:30 / 00:15



RITORNO

04:00 / 05:00