Perugia: all'Urban Sayonara, la festa Indie

Sabato 18 gennaio torna Sayonara , una serata dedicata a tutto il meglio della musica INDIE italiana – da Gazelle a Calcutta, dai TheGiornalisti a M¥SS KETA, dagli Ex-Otago a Coez - con performance live e dj set dei migliori artisti della scena indie nostrana.





LIVE ON STAGE



Lemandorle (Sony music / INRI)

Lemandorle nascono dalla collaborazione tra Marco “Lemandorle” Lombardo e Gianluca “BB Wilson” Servetti.

Esordiscono nell’estate del 2016 con “Le Ragazze”, un brano che nonostante il suono inusuale per il panorama pop italiano conquista a sorpresa Radio Deejay, Radio 105, Vh1 e MTV, oltre a suscitare l’interesse di quotidiani nazionali come La Repubblica.

Segue nel 2017 “Ti amo il venerdì sera” singolo con cui si guadagnano la copertina della playlist “Indie Italia” di Spotify e che oggi conta quasi quattro milioni di streaming.

A partire dall’estate del 2017 si imbarcano in un tour senza sosta che li vede esibirsi in lungo e in largo per la Penisola collezionando alla fine del 2018 oltre ottanta concerti, in contemporanea all’uscita di altri 4 singoli e del loro primo Ep.

Lemandorle mescolano musica da ballo, malinconia, stratificazioni pop, ironia e cantautorato italiano come forse mai nessuno ha osato fare prima in Italia.

“La pizza il pop la musica elettronica” è il loro album d’esordio.



FB: Lemandorle

YT: https://bit.ly/2QxyYS0

SPOTIFY: https://spoti.fi/36DM2Lm

IG: https://www.instagram.com/lemandorleofficial/?hl=it





DJ SET

>>> Ricc Frost (3menda dischi)

Ricc Frost è musicista, DJ e producer. Ha partecipato a numerosi festival (Elettrowave, Democity, Cartoombria, Frequenze Disturbate, Milano Film Festival, M.E.I., Umbria Jazz, Expo Scuola, Telethon, Rockin'Umbria, Sounds Best, Mengo Fest, Aniene Festival ).

Musicista/produttore/DJ in programmi televisivi. Specializzato in produzioni musicali e remix per clubs, radio ed etichette discografiche.

Vanta numerose collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano. Negli anni ha diviso il palco con Vinicio Capossela, Cosmo, Fedez, Frankie Hi Nrg, Carl Brave, Loredana Bertè, Morgan e molti altri.



FB: Ricc Frost

IG: bit.ly/RiccFrost_IG



>>> Spumante (Woodworm Label)

Dopo anni passati a sperimentare musica elettronica, Spumante decide di raccontare i propri pensieri sotto forma di parole. Nell'agosto 2018 esce il suo primo singolo "Serve una svolta", brano che gli ha permesso di aprire il concerto di Cosmo al Riverock Festival di Assisi, riscuotendo i complimenti degli addetti ai lavori. Nel maggio 2019 esce con il suo primo Ep "Bon Voyage" che racchiude i singoli usciti in questa prima fase del progetto. "Bugia" e "Odore" entrano nella playlist ufficiale di Spotify "Scuola Indie" ed entrambe le canzoni superano i 100.000 streams. La canzone che dà il titolo all'Ep "Bon Voyage", assieme a “Serve una svolta”, vengono passate su Radio Deejay conquistando Fiorello.



FB: Spumante

YT: bit.ly/Spumante_YT

SPOTIFY: bit.ly/Spumante_music

IG: bit.ly/Spumante_IG



Free Bus da Piazza Grimana

Orari:

23.30 // 00.15

4.00 // 5.00

