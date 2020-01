Perugia: all'Urban per Tangram torna Deep88

Sabato 25 gennaio un graditissimo ritorno sul palco di Tangram, Deep88 con il suo Nuovo live.Alessandro Pasini aka Deep88 è un produttore house music originario di Forlì, da tempo attivo anche sulla scena berlinese. Il suo stile, riassumibile come “mix perfetto di classicità deep house e melodia italo-disco”, è frutto della passione per il genere musicale di riferimento e per la ricerca sonora delle sue fondamenta. Prima e dopo di lui in consolle:

Max P

Stefano Tucci

Val Maz



Vee-jay: M:ck

Graphic designer: Niq

Photographer: Tato (AMBO)



INGRESSO 8 euro entro le ore 00:30, 12 euro dopo le ore 00:30



NAVETTE da piazza Grimana:

Andata ore 23:30/00:15

Ritorno ore 04:00/05:00