Perugia: all'Urban per Halloween torna il GrezZoo Party

GrezZOO! - Trash Party

Halloween Edition!



Live improbabile, DJ Set con la musica più divertente e terribile di sempre, visual a risoluzione pessima e tante altre porcherie a tema!



LIVE ON STAGE: Zenonius (travestimenti improbabili e indecenza da Roma)



IN CONSOLE: ARMANDO BROS.

[Pop-R'n'B 2000, Italo Dance, Trash, Trappate e tutto quello che non vi sognereste mai di sentire a un DJ set. Tipo lo spot della Tassoni]



VOICE: l’incredibile esordio di MINIMETROMAN

Halloween Corner by Floracolora



Navette gratuite da Piazza Grimana

Andata ore 23:30 / 00:15

Ritorno 04:00 / 05:00