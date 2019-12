Perugia: all'Urban il sesto compleanno di Bounce con il live di Charlie Black

Sabato 7 dicembre Bounce festeggia il suo sesto compleanno regalando al pubblico dell' Urban un live veramente indimenticabile: on stage Charlie Black, proprio quello delle super hit come “𝙂𝘼𝙇 𝙔𝙊𝙐 𝘼 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙔 𝘼𝙉𝙄𝙈𝘼𝙇” e “𝙒𝙃𝙄𝙉𝙀 & 𝙆𝙊𝙏𝘾𝙃 di "𝙏𝘼𝙉 𝙏𝙐𝘿𝘿𝙔" e di "𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙁𝙄 𝘿𝙄 𝘽𝘼𝘾𝙆𝘼𝙕" "𝙏𝙊𝙊 𝘽𝙇𝙀𝙎𝙎𝙀𝘿" "𝘽𝙄𝙆𝙀 𝘽𝘼𝘾𝙆" Ecc... quello della collaborazione con 𝘿𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙔𝙖𝙣𝙠𝙚𝙚, quello delle super tune che fanno ballare ogni volta che il dj schiaccia play.



Prima e dopo il live come sempre le selezioni dei nostri resident dj’s con il meglio di DANCEHALL / RAP / R’N’B / AFROBEAT e tanto, tanto altro…



> Chiskee

> Dj Meen

> The Dose



In questa serata speciale ci sarà un altro ospite in consolle, direttamente da Ragusa…



> Wildcat Sound (Flexx Party)



Con i loro Flexxx Party fanno tremare la Sicilia al ritmo di Dancehall, Trap, Urban Latin e tantissimo altro...



Al GARAGE SIDE Dj SHOKKER (Pokoto/Disco Hustle), che anche questa volta, a sorpresa, ospiterà un guest dj.



Fra House, Disco, Edits e Remix stratosferici vi farà ballare anche mentre fate la fila al bar o provate a prendere una boccata d’aria.



A documentare tutto questo torna il CHOPY.



Il costo del biglietto è di 15 EURO. Disponibile in due modalità:



> PREVENDITA:



Le prevendite le trovate dai nostri PR: la prevendita garantisce l’accesso rapido e sopratutto l’ingresso in caso di Sold-Out.



> CASSA:



I biglietti saranno disponibili anche alla cassa del locale, la quantità di biglietti disponibili dipende dal numero di prevendite vendute in rapporto alla capienza del locale.



NAVETTE: servizio è GRATIS con partenza da P.zza GRIMANA.



Andata: 23.00 // 00.00



Ritorno: 04.00 // 05.00