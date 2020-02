Perugia: all'Urban il carnevale è GrezZoo Party

Sabato 22 febbraio la festa di carnevale più pazza ed irriverente:

GrezZOO trash party.

Musica di qualità discutibile suonata dal vivo, DJ Set con playlist illegali, visual a risoluzione pessima e travestimenti orribili come da tradizione!



Live on stage:

Diana, cover Band attiva da 22 anni: oltre 2000 concerti in Italia tra club, piazze e party privati. Un Mix inconfondibile di hit sempre aggiornate, ballate ed evergreen dagli anni 60 ad oggi. Un carico di adrenalina, un forte impatto scenico per uno vero e proprio SHOW a 360 gradi.



In consolle: Armando Bros: Pop-R'n'B 2000, Italo Dance, Trash, Trappate e tutto quello che non vi sognereste mai di sentire a un DJ set.



Carnival corner: Floracolora



ENTRY:

8€ entro mezzanotte

10€ dopo mezzanotte

Ingresso in lista 8€ (mandate un messaggio alla pagina ARMANDO BROS. o contattate i nostri PR).



🚨 CHIUSURA LISTE ORE 1:00! 🚨





Navette gratuite da Piazza Grimana

Andata ore 23:30 / 00:15

Ritorno 04:00 / 05:00