Perugia: all' Urban i Motorpsycho, storico gruppo norvegese. E a seguire Dj set d'eccezione con Pau (Negrita)

Sabato 12 ottobre doppio evento all' Urban: alle ore 21:00 il concerto dei Motorpsycho, storico gruppo rock alternative norvegese.

Il nucleo della formazione è composto da Ben Saether (voce, basso, chitarra, autore della maggior parte dei brani; nato il 18 febbraio 1969) e Hans Magnus "Snah" Ryan (chitarra e voce, nato il 31 dicembre 1969), a cui inizialmente si aggiunge il batterista Kjell RUnar "Killer" Jenssen, sostituito dopo il 1991 da Hakon Genhardt (batteria, banjo, chitarra, nato il 21 giugno 1969). Quest'ultimo lascerà il gruppo nel 2005, e verrà stabilmente sostituito solo nel 2007 da Kenneth Kapstad (nato il 20 aprile 1979, già nei Gate). Nel corso degli anni diversi musicisti si sono avvicendati sul palco e soprattutto in studio come membri aggiuntivi della band.

Il gruppo vanta una certa prolificità, come dimostra la messe di EP prodotti nel corso degli anni, e un notevole eclettismo musicale.



Subito dopo il concerto, a mezzanotte circa, Dj set d'eccezione con Pau, storico frontman dei Negrita.

Warm-Up & Aftershow by MenCarHell & Aindra Hook [Rollover Staff]