Perugia: all'Urban Gio Evan

GIO EVAN

Natura molta Tour



QUANDO Venerdì 31 gennaio 2020



DOVE URBAN Via Aldo Manna, 97/b7, 06132 Perugia PG



APERTURA CASSA ore 21:00



APERTURA PORTE ore 22:00



INIZIO CONCERTO ore 23.00



BIGLIETTI

Punti vendita Ticket Italia / TicketOne

Online bit.ly/GioEvanPGT1



SERVIZIO NAVETTA GRATUITA

partenza da Perugia - Piazza Grimana ore 22:15

_________________________________________



Al via da oggi le prevendite per “Natura Molta Tour”, la nuova tournée di Gio Evan che partirà il 27 novembre dai Magazzini Generali di Milano e che porterà il poliedrico artista sui palchi dei più prestigiosi club del Paese.

Dopo il successo da nord a sud con lo spettacolo “Capta – tornate Sovrumani”, Gio Evan torna alla dimensione live accompagnato da una piccola orchestra, con le sue doti di cantautore, poeta e performer, che fanno di lui un personaggio unico nel panorama italiano: “Parlerò di presunzione e autostima, come e quando riconoscerli, dell'importanza di riconoscere la bellezza che si fa, di bene incondizionato e rivoluzione gentile. Parlerò di quanto sia importante e sacro ritornare a giocare, di come il gioco sia la cosa più seria rimasta da fare. Parlerò di acrobazie e di acrobati in un mondo che ha dimenticato come si fanno i salti mortali”, racconta.



Prima di partire per il tour, Gio Evan volerà a Miami, dove il 15 e 16 novembre sarà protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali, prodotto da Music Experience Roma S.r.l Mela Inc. e realizzato con la partecipazione di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Ice Italian Trade Agency e sotto gli auspici dei Consolati italiani di Los Angeles e Miami. Il 15 novembre l’artista terrà uno speciale showcase alla Florida International University dedicato alla parola, mentre il giorno successivo si esibirà insieme alla cantautrice catanese.



Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia. Il 25 ottobre uscirà il suo nuovo doppio album “Natura Molta” (1Day/Artist First) che comprende un disco di canzoni - già anticipato dai singoli “Himalaya Cocktail” (primo classificato nelle playlist di Spotify Scuola Indie e Indie Italia), “Amazzonia” (#1 nella playlist Indie Italia) e “Scudo”, e uno di poesie.