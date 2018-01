Perugia: all'Urban Friday I'm in love con i Maestosi

Venerdì 12 gennaio Friday I'm in rock si trasforma in Friday I'm in love: mani alzate al cielo, balli sfrenati, abbracci, inni, dischi nuovi e classiconi, divertimento e tanto amore!



On stage:

I Maestosi.

I Maestosi sono tre ragazzi.

I Maestosi sono effettivamente maestosi.

I Maestosi sono nati nel 2012, da allora hanno scritto una roba tipo 8 canzoni infuocate, poche ma ottime.

I Maestosi riescono a fare con batteria, basso e synth quello che molti altri riescono a fare, ma con più grinta.

I Maestosi non superano i 35 minuti di live set e ciò non gli sembra un limite.



I Maestosi sono: Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Lauro Pucci.



Free Bus From Piazza Grimana

23:30 - 24:15

4:00 - 5:00